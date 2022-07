Marmaris'te orman yangını çıktı. Yangın bölgedeki otele sıçradı. Orman yangınının ardından vatandaşlar, Muğla'da ne zaman yangın çıktı? Marmaris'te yangın mı çıktı? 29 Temmuz Cuma Muğla Marmaris'te yangın mı oldu, yangın söndürüldü mü? Marmaris'te yangın hangi otele sıçradı, yangın nerede oldu? 29 Temmuz 2022 Muğla Marmaris orman yangını söndürüldü mü? merak etti. İşte detaylar...

MUĞLA MARMARİS'TE YANGIN MI ÇIKTI? (29 TEMMUZ 2022 CUMA)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yeri yakınında başlayan orman yangını, bölgedeki otele sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle her tarafı saran alevler büyük paniğe neden oldu.

Saat 16.00 sıralarında ilçe merkezindeki otogarın üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

MUĞLA MARMARİS'TEKİ YANGIN HANGİ OTELE SIÇRADI?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın bölgedeki otellerden birine sıçradı. O anları kaydeden bir kadının "Otelimiz yanıyor" diyerek hüngür hüngür ağladığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

O anları kayda alan bir kadının "Otelimiz yanıyor" diyerek hüngür hüngür ağladığı anlar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerde vatandaşların büyük panik yaptığı ve arkadan çocukların ağlama sesleri duyuluyor. Bir vatandaşın ise panik halinde olan kişileri "Sakin, sakin" diyerek uyardığı duyuluyor.

EKİPLER YOĞUN MÜCADELE VERİYOR

Öte yandan bölgede bulunan DHA Muhabiri Cavit Akgün son durumu aktardı. Akgün, "İçmeler Suruç Mahallesi ormanlık alandan yangın çıktı. Şu an havadan ve karadan müdahale ediliyor. Aldığımız bilgiye göre yangın bir otele sıçramış durumda. Ekipler canla başla yangını söndürmek için yoğun müdahalede bulunuyor. Geçen yıl da aynı tarihte yangın çıkmış ve 9 bin hektar kül olmuştu. Şu an havadan karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Şu an yangının söndürülme ihtimali söz konusu değil. Alevler birçok noktada etkin durumda. Yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Havadan evlere sıçramaması için binaların üzerine su atılıyor" ifadelerini kullandı.

ALEVLER OTELİN ARDINDAN VİLLALARA DA SIÇRADI

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yangınla ilgili olarak, "Karadan ve havadan tüm ekipler müdahaleleri gerçekleştiriyor. En son Turizm Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli'ne sıçradı. Bir villaya da sıçramış durumda. Ama ekipler müdahalelerini sağlıyor. Bununla birlikte 7 villada da tahliyeler gerçekleşti. Helikopter ve itfaiye araçları çalışmalarına devam ediyorlar. Kısa sürede söner diye tahmin ediyorum. Geçtiğimiz yıl yanan bölgede, geçtiğimiz yıl kurtardığımız bir alandı. İnşallah en kısa sürede sonlandıracağız." açıklamasında bulundu.