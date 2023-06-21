Marmaris'te plajlar yaza hazır

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki dünyaca ünlü mavi bayraklı halk plajlarında yoğunluk başladı. Marmaris Belediyesi de plajları tatilcilere hazır hale getirdi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın yürüttüğü Mavi Bayrak Programı çerçevesinde 2023 yılı itibariyle Marmaris'te 27 plaj mavi bayrak sahibi oldu. Belediyenin Merkez, İçmeler'deki halk plajlarının ardından Burunucu Macera Parkı da mavi bayrak almaya hak kazandı. Marmaris Belediyesi de bayram öncesi mavi bayraklı sahillerdeki hazırlıklarını tamamladı.

Özellikle yaz aylarında hem plajı hem de yürüyüş yolu sebebiyle binlerce kişiyi ağırlayan Merkez Halk Plajı ve diğer noktalarda geniş çerçeveli bir çalışma yapıldı. Ücretsiz şemsiyelerin bu yıl da yerleştirildiği ve şamandıraların çekildiği halk plajlarında engelsiz plaj, cankurtaran, tuvalet ve duşlar yenilendi. Öte yandan Selimiye, Bozburun, Söğüt, Hisarönü, Orhaniye, Turgut mahallelerinde bulunan plajlar da hazır hale getirildi. Tatil için Marmaris'i tercih eden vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek belediyeye teşekkür etti.

Turizm sezonunun da başladığı Marmaris'te bayramda daha da fazla turist beklendiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise, "Tüm plajlarımızı ve kentimizi yeni sezona hazırladık" diye konuştu.