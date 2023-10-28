Marmaris'te otomobil kazası: Sürücü otomobilin üzerinden geçti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeyken kontrolünü kaybeden bir otomobil geri geri kaçarken sürücü, otomobilin üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan kazada, seyir halindeyken kontrolden çıkarak geri geri kaçan otomobilini durdurmak isteyen sürücü otomobilin üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi hastane yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 AAH 726 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak geri geri kaçmaya başladı. Sürücü ve yolcu konumunda bulunan bir kişi otomobilden inerek aracı durdurabilmek için uzun süre çabaladı. Otomobil sürücüsü otomobilin direksiyonunu yol kenarına doğru çevirdiği sırada otomobilin altında kaldı. Otomobil sürücünün üzerinden geçip yol kenarındaki tarlaya girerek durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA