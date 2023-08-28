Marmaris'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.