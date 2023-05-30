Marmaris'te MUÇEV'in 'Yat Yanaşma Yeri Kapasite Artırımı' projesine 'ÇED Olumlu' kararı

ESMA TURAN

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Muğla Çevre Vakfı Turizm Ticaret Limited Şirketi'nin (MUÇEV) 'Yat Yanaşma Yeri Kapasite Artırımı' projesine 'ÇED Olumlu' kararı verdi.

Marmaris'e bağlı Karaca Mahallesi Söğüt mevkiindeki, MUÇEV Turizm Tic. Ltd. Şti.'nin 187 tekne-yat yanaşma yeri kapasiteli 'Yat Yanaşma Yeri Kapasite Artırımı' projesine 'ÇED Olumlu' kararı verildi.

Projeye daha önce 9 Eylül 2020'de Muğla Valiliği tarafından 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verilmişti. Marmaris Belediyesi ise bu kararın iptali ile yürütmenin durdurulması talepli dava açmıştı. Daha sonra mart ayında limanda bilirkişi incelemesi yapıldı. Bilirkişi raporunda belediyenin "haklı" olduğu tespit edildi ve Muğla 3. İdare Mahkemesi projeye verilen 'ÇED Gerekli Değildir' kararını iptal etti. Danıştay 6. Dairesi de Temmuz 2022'de Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı onayladı. Danıştay'ın kararı onaylamasının ardından MUÇEV, itiraz etti ve yeniden ÇED süreci başlatarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 31 Ağustos 2022 tarihinde başvuruda bulundu. Bakanlık 27 Eylül 2022 tarihinde halkın katılım toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

ÇED süreci içerisinde proje yatırımcısı unvan değişikliğine giderek yatırımcı adı Muçev Turizm Tic. A.Ş., proje adı ise "Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Arttırımı" olarak değiştirildi. Şirket, Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Arttırımı projesi ile ilgili olarak hazırlandığı ÇED raporunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sundu ve inceleme değerlendirme süreci başlatıldı. 25 Nisan 2023 tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Bakanlık dün, projeye 'ÇED Olumlu' kararı verdi.

Karara ilişkin Bakanlığın sayfasından yapılan duyuruda, "Proje ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiştir" denildi.