Marmaris'te Mavi Bayraklı Plajlar Tatilcileri Bekliyor

Marmaris'in dünyaca ünlü mavi bayraklı halk plajlarında yoğunluk başladı. Marmaris Belediyesi de plajları tatilciler için hazır hale getirdi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) yürüttüğü Mavi Bayrak Programı kapsamında 2023 yılı itibariyle Marmaris'te 27 plaj mavi bayrak sahibi oldu. Belediye'nin Merkez ve İçmeler'deki halk plajlarının ardından Burunucu Macera Parkı da mavi bayrak almaya hak kazandı. Marmaris Belediyesi, bayram öncesi mavi bayraklı sahillerdeki hazırlıklarını tamamladı.

Özellikle yaz aylarında hem plajı hem de yürüyüş yolu sebebiyle binlerce kişiyi ağırlayan Merkez Halk Plajı ve diğer noktalarda kapsamlı bir çalışma yapıldı. Ücretsiz şemsiyelerin bu yıl da yerleştirildiği ve şamandıraların çekildiği halk plajlarında engelsiz plaj, cankurtaran, tuvalet ve duşlar yenilendi. Öte yandan, Selimiye, Bozburun, Söğüt, Hisarönü, Orhaniye, Turgut mahallelerinde bulunan plajlar da hazır hale getirildi.

Marmaris'te bayramda daha da fazla turist beklendiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Tüm plajlarımızı ve kentimizi yeni sezona hazırladık" diye konuştu.