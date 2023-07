Marmaris'te Korsan Konseptli Tekne Turları Yoğun İlgi Görüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaz mevsimi ile birlikte özellikle sahil kentlerinde tatilin en güzel aktivitelerinden biri olan tekne turları çeşitli programlar ile birlikte yapılıyor. Sabah 10.00'da Marmaris limanından çıkıp eşsiz koyları görüp yüzme fırsatı bulan yerli-yabancı tatilciler, saat 17.00'de tekrar limana dönüyorlar. Normal tekne turlarının yanı sıra korsan konseptli, içinde farklı aktivitelerin bulunduğu gemiler özellikle çocuklu ailelerin gözdesi durumunda.

Muhteşem denizi ve koyları ile en gözde turizm merkezlerinden olan Marmaris'te tekne turları popülerliğini koruyor. Her gün onlarca tekne körfezden demir alarak Marmaris'in eşsiz denizinde misafirlerine keyifli vakit geçirtmek için çabalıyor. 50 kişilik tekneler ya da 500 kişi kapasiteli büyük korsan konseptli teknelerde tatilciler ve çocukları için programlar düzenliyorlar. Teknelerde köpük partileri, DJ performansları ve açık büfeler bulunurken, güvenlik önlemleri de had safhada alınıyor. Özellikle Marmaris limanına farklı renk katan korsan konseptli teknelerde eğlenceler de farklı oluyor. Her tekne limandan ayrılmasının ardından misafirlerine bilgi vererek uyulması gereken kurallar ve programları anlatıyor.

"Ege Bölgesi'nin en büyük korsan gemisi Marmaris'te"

Ege Bölgesi'nin ve Marmaris'in en büyük korsan gemisinin kaptanı Ali Berk, "Sabah saat 10.00'da çıkıp akşamüzeri 16.00-17.00 arasında limana geri dönüyoruz. Korsan konseptli gemimiz Ege'nin en büyük gezi gemisi olarak geçiyor. Tabii ki emsalleri var ancak büyüklük ve içerik açısından bizim gemimiz biraz daha farklı" dedi.

Kaptan Ali Berk 500 kişi kapasiteli gemide tur boyunca alınan güvenlik tedbirleri ile ilgili de, "Yukardan denize atlamak yasak olduğunu ve acil durum çıkışlarını gemimizde görevli rehberlerimiz misafirlere kendi dillerinde anlatıyor. Allah korusun acil bir durum olduğu zaman da zaten 5 metrelik 100 hp gücünde bir hız botumuz var. Onunla hemen karaya ulaşabiliyoruz. Olabilecek bir kazada gemideki tüm personelimiz zaten eğitimli. Bir de ileri ilk yardım eğitim sertifikaları da mevcut. Yani karaya ulaştırana kadar ilk müdahaleyi yapabilecek kapasitede" diye konuştu.

"Pandemi gibi bir sürecin ardından şükür diyoruz"

Korsan konseptli tur gemisinin kaptanı ve sahibi Ali Berk yaz sezonu ile ilgili, "Sezon o kadar yüksek değil ancak pandeminin ardından turlara çıkıp misafirlere hizmet verebiliyoruz. Bu sezon da yoğunluk açısından şükür diyebileceğimiz kadar" diyerek, hafta sonları halk günü yaptıklarını ve fiyatların daha indirimli olduğunu belirtti.

"Karayip Korsanları filmini çok seviyordum bu gemiye de ondan bindim"

İstanbul'dan Marmaris'e tatile gelen Fatih Gürbüz, "Biz her yaz tatile geldiğimizde mutlaka tekne turuna çıkıyoruz. Buraların denizi gerçekten çok temiz çok güzel. Karayip Korsanları filmini çok seviyordum. Bu tekneyi görünce bununla çıkmak istedim. Çok keyifli her şey çok güzel" dedi.

"Çocuklarım için geldim"

İngiltere'den tatile gelen Erica Bonn ise, "Dün de bir tekne turuna çıktık. Ancak bunun kadar büyük ve akitivetelerle dolu değildi. Çocuklarım gördüler hemen 'bununla gezmek istiyoruz' dediler. Biz yukarıda eğleniyoruz, çocuklar aşağıda eğleniyorlar. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Marmaris'in en büyük korsan konseptli gemisinin aktiviteler sorumlu müdürü Özge Çakır ise, "Özellikle çocuklu aileler çok tercih ediyor. Çünkü özel programlar oyunlar menüler var. Onlar üst katlarda eğlenirken bizim rehberlerimiz çocuklar ile oynayıp güvenliklerini sağlamadan denize indirmiyorlar. Açık büfe, canlı DJ performansı, köpük partileri ile tercih ediliyoruz ve bu konuda tekiz" dedi. - MUĞLA