Marmaris'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlikler Devam Ediyor

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Marmaris'te etkinlikler sürüyor.

Marmaris Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliklerine devam ediyor. Önceki gün bir panel düzenleyen Belediye bu kez de semt pazarı ve hastanelerde vatandaşlara broşür dağıttı. Kadınlara şiddetle mücadele ve Marmaris Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin çalışmalarıyla ilgili broşürler dağıtan ekipler ayrıca günün sembolü olan çiçeklerden dağıttı.