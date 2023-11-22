Marmaris'te Kadına Yönelik Şiddet Paneli Düzenlendi

Marmaris Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir panel düzenledi. Panelde kadına yönelik şiddetin tüm yönleri ele alındı ve Marmaris Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin hizmetleri anlatıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Marmaris'te düzenlenen panelde 'şiddet' konusunu tüm yönleriyle ele alındı.

Marmaris Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir panel düzenledi. Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen panelde kadın, aile ve toplum ilişkileri irdelendi. Etkinlikte Belediye'nin psikoloğu İmge Bulut ve Sosyolog Seher Bostancı Nur bir sunum yaptı. Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen panel öncesi salon girişine hazırlanan panoya 25 Kasım'ın önemine dikkat çekmek için çeşitli sloganlar yazdı ve el izlerini çıkardı. Katılımcılar 'Kadına el kalkamaz' pankartı açtı.

Kadına yönelik şiddetin tüm yönleriyle ele alındığı panelde şiddet türleri, psikolojik şiddet ve etkileri, başvuru mekanizmaları anlatılırken Marmaris Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin verdiği hizmetler de anlatıldı. Paneli Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift de takip etti. - MUĞLA