Marmaris'te kadın girişimcilerin üretim kooperatifi MAKKO, 450 kadına gelir kapısı açtı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın desteğiyle 2020 yılı Kasım ayında faaliyete başlayan S.S. MAKKO Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (MAKKO), aradan geçen 2 buçuk yıllık sürede 450'nin üzerinde kadının üretime katılmasına destek oldu.

Armutalan Kültür Merkezi binasında faaliyet gösteren MAKKO, kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamaları için evlerinde üretim modeline yönlendirilmesi noktasında başarılı çalışmalara imza attı. Bugüne kadar Marmaris'te 450 kadına gelir kapısı açan MAKKO, ayrıca kurslar da düzenleyerek öğrenmek isteyenlere eğitim verdi.

"HEDEFİMİZDE İLERLİYORUZ"

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren MAKKO Başkanı İlkay Gözen, "Kadınlarımıza ev ekonomisinde destek sağlamak ve emeği değerlendirmek adına çıktığımız bu yolda ilerlemekteyiz. Yeni projelerimiz ve üretimde ev tekstili ve dekorasyon ürünlerimiz çoğalarak devam ediyor" dedi.

EVLERE İŞ VERİLİYOR

Firma ve kurumlardan aldıkları siparişleri 450'nin üzerinde ev kadını kanalıyla ürettiklerini söyleyen Gözen, "Evlere parça başı iş veriyoruz. Ev kadınları böylelikle hem üretime katılıyor hem de ekonomik olarak özgürleşiyor" diye konuştu. Gözen ayrıca kış aylarında da dikiş, boyama, örgü, panç, makrome gibi el işi kursları verdiklerini söyledi.