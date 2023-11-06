Marmaris'te imar yolları açılıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Çamlı Mahallesi'nde imar planı gereğince açılması gereken yolların çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri ekipleri tarafından 3 bin 900 metre uzunluğunda yol açıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Çamlı Mahallesi'nde imar planı gereğince açılması gereken yolların çalışması devam ediyor. Bu çerçevede 3 bin 900 metre uzunluğunda yol açıldı.

Yoğun bir sezon geçiren Marmaris Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçenin birçok noktasında yol yapım ve üst yapı çalışmaları gerçekleştirdi. Gerek kent merkezi gerekse kırsal mahallelerde hummalı bir şekilde çalışan ekipler imarlı yeni yolları açmaya da devam ediyor. Ekipler çalışmalarını Çamlı Mahallesi'nde yürütüyor.

İmar Kanunu'nun 18. madde uygulaması yapılmış mahallelerde imar planları gereğince açılması gereken yeni yollar imar planındaki koordinat ve ölçülere göre açılmaya başlandı. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Çamlı mahallesinde Eylül ayı itibariyle toplamda 3 bin 900 metre uzunluğunda imar yolu açıldı. Yol çalışması kapsamında, belirlenmiş yol kotlarına göre kazı ya da dolgu yapılarak yol üst kotu düzenlenirken, açılan yollara altyapı malzemesi serilerek stabilize yol haline getiriliyor. Çalışmanın program kapsamında 20 gün daha süreceği öngörülüyor.

İmarlı yerlerin açılmasına ağırlık verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Çamlı Mahallesi'nde yeni yollarla yepyeni bir görünüme kavuşacak. Bu zorlu süreçteki tüm halkımızın sabrı, anlayışı ve desteği için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA