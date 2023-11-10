Marmaris'te İmar Planı Değişikliği İptal Edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılmak istenen yaşlı bakımevi ve park alanı için yapılan imar planı değişikliği mahkeme tarafından iptal edildi.

ESMA TURAN

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesinde "Yaşlı Bakımevi, Özel Rekreasyon Alanı, Özel Rekreaktif Alan ve Park Alanı Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin" iptali için açılan davada mahkeme değişikliği, hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Hisarönü Mahallesi'nde yapılmak istenen "Yaşlı Bakımevi, Özel Rekreasyon Alanı, Özel Rekreaktif Alan ve Park Alanı" için parsele özel 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planında değişikliği, 31 Aralık 2021'de Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli İl Müdürlüğü tarafından kabul edimişti. İmar planı değişikliğinin iptali için de bölge halkı, dava açmıştı. Dava kapsamında 8 Aralık 2022 tarihinde bilirkişi heyeti yerinde inceleme yaparak imar planlarının, "Planların Kademeliği Birlikteliği İlkesi", "Şehircilik ilkeleri-Planlama Esasları", "Kamu Yararı İlkesi" açısından uygun-tutarlı olmadığına kanaat getirmişti. 3 Haziran 2023 tarihinde ise imar planı değişikliğine mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Muğla 2. İdare Mahkemesi, imar planlarının üst ölçekli imar planı kararlarına, planlama tekniklerine, koruma ve şehircilik ilkelerine, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığı ve imar planlarında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle 12 Ekim 2023'te aldığı kararla imar planı değişikliğini iptal etti. Kararın kendilerine bugün tebliğ edildiğini belirten Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesinden yapılan ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dava sürecinde bilirkişi raporunun lehimize gelmesi ve mahkemenin 'yürütmeyi durdurma kararı' vermesine karşın inşaat devam etmiş, binalar neredeyse tamamlanmıştı. Hatta bilirkişi raporunun lehimize gelmesinin hemen ardından ilgili bakanlık aynı yer için, aynı imar plan değişikliği kararını üçüncü kez ilan etmiş ve biz de üçüncü kez denenen değişikliğin iptali için yeniden dava açmak zorunda kalmıştık. Mevzuatlar değişmediğine göre; yeni açılan davanın da büyük olasılıkla şimdi olduğu gibi lehimize sonuçlanacağını tahmin ediyoruz. Bugün Marmaris Belediye Başkanlığı'na, bahsi geçen parseldeki kaçak yapıların yıkılması ve inşaat ruhsatının iptal edilmesi talepli dilekçeyi verdik. Kanunlar önünde eşitlik ilkesinin gereğini yerine getirip getirmediğinin takipçisi olacağız.

"HUKUK İÇERİSİNDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Ancak verdiğimiz hukuk mücadelesi sonucunda kazanılmış bir dava olmasına karşın inşaatın devam etmesini, aynı imar planı değişikliğinde ısrar edilmesini tek başına Marmaris'e özgü bir durum olarak değerlendirmiyoruz. Mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma kararlarına uyulmaması, işletilmeyen ÇED süreçleri, AHİM kararlarının yok sayılması, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararını tanımaması, hakimler hakkında suç duyurusunda bulunmasını kasıtlı bir irade, bilinçli bir öğrenilmiş çaresizlik yayma hali olarak görüyor ve şiddetle reddediyoruz. Hiçbir mevki, hiçbir kurum, hiçbir kişi halkın, yasaların üstünde değildir. Hukuk sistemine olan inancımızdan zerre geri adım atmadan, hukuk içerisinde mücadele edeceğimizi ilan ederiz. Asla psikolojik mücadelenin kaybedeni olmayacağız, haklarımızın tüketilmesine seyirci kalmayacağız."