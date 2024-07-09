Marmaris'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 9 Temmuz Marmaris'te nerede deprem oldu?

Marmaris'te deprem mi oldu ve Marmaris'te kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Marmaris'te meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Marmaris'te açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Marmaris'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 9 Temmuz Marmaris'te nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

MARMARİS'TE DEPREM Mİ OLDU?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 12.11'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, AFAD verilerine göre yüzeyden 6.89 km derinlikte yaşandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "An itibari ile olumsuz bir durum yoktur" açıklamasında bulundu.

MARMARİS'TE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Bölgedeki duruma ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Muğla ili Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.