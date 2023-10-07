Ülkenin dört bir yanında kış şartları etkisini gösterirken, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaz aylarını aratmayan hava sıcaklıkları yaşanıyor. Deniz, kum ve güneş keyfinin devam ettiği Marmaris sahillerinde plajlardaki doluluk oranları yaz aylarını aratmıyor.

Marmaris'te deniz, kum ve güneş keyfi devam ediyor

Turizmin gözde merkezi Marmaris'te yaz devam ediyor

MUĞLA - Ülkenin dört bir yanında kış şartları etkisini gösterirken, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaz aylarını aratmayan hava sıcaklıkları yaşanıyor. Deniz, kum ve güneş keyfinin devam ettiği Marmaris sahillerinde plajlardaki doluluk oranları yaz aylarını aratmıyor.

Okulların açılmasının ardından bir çok turizm bölgesinde sahiller yabancı turistlere kalırken hava sıcaklığının 30 derece deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece civarında seyrettiği Muğla Marmaris'te hafta sonu plajlar yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bazı vatandaşlar bir yandan güneşlenip diğer yandan da denizin keyfini çıkarırken bazıları da deniz paraşütü ile Marmaris'in mavi suları üzerinde seyretmenin tadını çıkardılar.

Hafta sonunu geçirmek üzere ailece İzmir'den Marmaris'e geldiklerini belirten yerli turistlerden Vedat Küçükgökçe, Marmaris'in keyfinin anlatılamayacak kadar güzel olduğunu ancak son yangınların ardından bir an önce kararan dağların yeşermesini beklediklerini söyledi. İçmeler'de deniz suyu sıcaklığının yaz aylarını aratmadığını ve ülkede soğuklar etkisini göstermesine rağmen Marmaris'te 28 derece sıcaklığa sahip deniz suyunda keyif yaptıklarını belirterek, "Bugün 7 Ekim olmasına rağmen hala denizdeyiz, hala güneşlenip yanmaya çalışıyoruz. Marmaris deniziyle, kumuyla genel olarak çok keyifli" diye konuştu.