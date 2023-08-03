Marmaris'te Deniz Dolmuşları Hala Popüler

Marmaris'te yaklaşık 40 yıldır devam eden taksi bot ya da taksi dolmuş olarak adlandırılan deniz dolmuşları tatilcilerin ve yerlilerin ulaşım aracı olmaya devam ediyor.

Masmavi denizleri ve muhteşem doğası ile dünyanın ve Türkiye'nin en gözde tatil kentlerinden olan Marmaris'te yaklaşık 40 yıldır devam eden taksi bot ya da taksi dolmuş olarak adlandırılan deniz dolmuşları tatilcilerin ve yerlilerin ulaşım aracı olmaya devam ediyor. Deniz dolmuşları ile vatandaşlar trafik derdi olmadan sabah saat 10.00' da başlayıp, 19.00 a kadar İçmeler ve Turunç Mahallelerinin limanlarına ulaşım sağlıyor.

1992 yılından bu yana Marmaris Denizcilik ve Taşıma Kooperatifi'ne bağlı olarak Marmaris merkezden kalkan taksi dolmuşlar ya da taksi botlar İçmeler ve Turunç Mahallelerine sefer düzenliyor. Yaklaşık 45 dakikada Turunç limanına ulaşan tekneleri kullanan yolcular hem trafikten hem de bunaltıcı sıcaklardan kaçıyorlar ve yol boyunca muhteşem manzara da yanlarına kar kalıyor.

Dört yıldır deniz dolmuş kaptanlığı yapan tekne sahibi Hakan Çimen "Yaklaşık 40 yıldan bu yana deniz dolmuşu dediğimiz bu sistem devam ediyor. Günde en 10 ila 12 sefer yapıyoruz, Turunç ve İçmeler Mahallelerine. Tekne dolmuş olarak hizmet veriyoruz. Yarım saatte buradan İçmeler'e, yaklaşık 45 dakikada Turunç limanına ulaşmış oluyoruz. Bu limanda 13 tekne dolmuş, liman başkanlığının önünde 5 tekne dolmuş bir de Uzunyalı'da 5 tekne dolmuş var aynı hizmeti veren. İçmeler'e 125 lira, Turunç'a 175 lira kişi başı fiyatlarımız, 6 kişi olmadan kalkmıyoruz malum gelen mazot zamlarından sonra biraz daha saatlerde esneklik yapmaya başladık" şeklinde konuştu.

Tekne dolmuşların yolcu kapasitesi maksimum 12 kişi olduğu öğrenilirken, sahil güvenlik ekipleri tarafından sürekli kontrol edilen teknelerde 12 kişinin üstünde taşınan yolcuya ceza kesildiği bilgisi verildi. - MUĞLA