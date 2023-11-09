Marmaris'te 5. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Başladı

Marmaris, 5. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Kongrede çeşitli konular ele alınacak ve birçok sunum gerçekleştirilecek.

5. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Marmaris'te başladı.

Marmaris, 5. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Çeşitli üniversitelerin katılımıyla düzenlenen etkinliğin açılışına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcıları Suzan Zift ve Ali Zağlı ve çok sayıda davetli katıldı.

Hasan Şimşek'in 'Anadolu Baş Bağlamaları' isimli resim sergisine de ev sahipliği yapan etkinlikte birçok konu ele alınacak. Prof. Dr. N.Hürriyet Aydoğan'ın Geçmişten Günümüze Muğla'da Tıp Ekolü, Mimar Berna Karadoğan'ın Osmanlı Sarayında Diplomasi ve Mutfak, Ressam Hasan Şimşek'in Geleneksel ve Toplumsal Aile Yapılarını Muhafaza Etmek konularında sunumlar yaptığı kongre 12 Kasım'da sona erecek. - MUĞLA