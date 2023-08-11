Marmaris Selimiye Halk Plajı Yaz Aylarında Yoğun İlgi Görüyor

Marmaris'in turistik mahallelerinden Selimiye'nin Sığliman bölgesinde yer alan halk plajı, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Plajda ücretsiz şemsiyeler, duş, tuvalet ve giyinme kabini bulunuyor.

Yaz aylarında pek çok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Marmaris'in turistik mahallelerinden Selimiye'nin Sığliman bölgesinde yer alan halk plajı yoğun ilgi görüyor.

Selimiye Mahallesi, turkuaz suları, turistik işletmeleri ve doğa harikası koylarıyla son yıllarda turizmin parlayan yıldızları arasında yer alıyor. Sığliman bölgesinde yer alan Marmaris Belediyesi Halk Plajı da özellikle sakinlik arayan tatilcilere ev sahipliği yapıyor. Sezon başında Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla yerli ve yabancı misafirler için hazırlanan plajda ücretsiz şemsiyeler, duş, tuvalet ve giyinme kabini yer alıyor.