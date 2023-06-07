Kızılbük GYO tarafından Sinpaş güvencesiyle Muğla'da hayata geçecek Marmaris Reserve by Kızılbük projesinde satışlar başladı. Projede 82 adet ev bulunacak ve yatırımcılar yıl boyunca otel konforundaki hizmetlerden faydalanabilecekler. Projenin yatırım değeri 1,8 milyar TL ve daire fiyatları 16-45 milyon TL aralığında değişiyor. Projenin teslim tarihi 2024 Aralık olarak planlanıyor.

Kızılbük GYO tarafından Sinpaş güvencesiyle Muğla'da hayata geçecek Marmaris Reserve by Kızılbük'te satışlar başladı.

Projenin tanıtımına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, gayrimenkul sektöründe her zaman farklı ve kazandıran projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, bugüne kadarki projelerinin her zaman eşsiz konseptleri ve ilkleri barındırdığını, sahip olduğu detaylarla memnuniyet yaratan gayrimenkul yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Marmaris Reserve by Kızılbük projesinin çok özel ve eşsiz bir koyda hayata geçirildiğini dile getiren Çelik, projenin denize sıfır konumlandığını bildirdi.

Çelik, "full decorated & full serviced" konseptiyle tam eşyalı olarak hayata geçirilecek projenin sakinlerinin sadece bavullarını alıp yeni bir yaşama başlayabileceğini kaydederek, projede 82 adet ev bulunacağını anlattı.

Projeden ev sahibi olan yatırımcıların yıl boyunca otel konforundaki hizmetlerden de faydalanarak hem ev hem de tatil rahatlığını aynı anda yaşayabileceğini ifade eden Çelik, avantajlı ödeme planları ve lansman fiyatlarıyla satışa sunulan sınırlı sayıdaki Marmaris Reserve evlerinin yatırımcılarını beklediğini vurguladı.

"5 yıldızlı otel standardında dizayn edildi"

Mahmut Sefa Çelik, projenin yatırımcısına büyük bir kazanç da sağlayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de turizm geliri 2022'de önceki yıla göre yüzde 53,4 artışla 46,2 milyar dolar düzeyinde oldu. Bu yılın ilk üç ayına bakacak olursak yine turizm geliri, 8,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İnsanların dinlenme, yenilenme, seyahat etme ve tebdili mekanla kendilerine ve sağlıklarına zaman ayırma ihtiyaçları arttı. Projemiz tam da bu alanda büyük bir ihtiyaca yanıt veriyor. Ayrıca yine Marmaris'te yükselen devre mülk projemizi satışa açtığımız tarih Temmuz 2020'den bu yana ortalama devre mülk fiyatımız yüzde 472 kazanç sağladı."

Çelik, diğer yatırım enstrümanlarına karşı çok daha fazla getirisi olan bu güçlü artışın Marmaris Reserve by Kızılbük projesinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydederek, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre 5 yıldızlı otel standardında dizayn edilen evler, kullanılmayan sürede kiralanabiliyor. Burada da profesyonel bir yönetim anlayışımız olacak." diye konuştu.

1,8 milyar TL'lik yatırım

Kızılbük GYO Genel Müdürü Çelik, yatırımın geri dönüş süresinin 5-6 yıl olacağını düşündüklerini kaydederek, "Otel doluluk oranlarını ve konaklama bedellerini göz önüne aldığımızda bu sürenin gayet makul olduğunu düşünüyoruz. Benzer otellerde doluluk oranları yüzde 60-65 civarında. Bir yatırımcımız evi alıp bize kiralamamız için verdiğinde 5-6 yılda yatırımın geri dönüşünün elde edileceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin yatırım değerinin 1,8 milyar TL olduğunu dile getiren Çelik, daire fiyatlarının 16-45 milyon TL aralığında, dairelerin ise 1+1'den başlayıp 4+4'e kadar 12 farklı tipte değiştiğini söyledi.

"2024 Aralık'ta teslim etmeyi planlıyoruz"

Mahmut Sefa Çelik, tüm daireleri panoramik deniz manzaralı olan projede yalnızca 82 daireyle sınırlı olan evlerin hepsinin bir ailenin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlandığını, yatak odası takımından beyaz eşyaya, oturma grubundan küçük ev aletlerine kadar eksiksiz şekilde hayata geçirileceğini bildirdi.

Geçen hafta müşterileri için özel bir davet düzenlediklerini anımsatan Çelik, "Mevcut 82 dairenin 3'te birinin ön satışı orada gerçekleşti. Satılmayı bekleyen daire sayısı 50'lerde. 2024 Aralık'ta teslim etmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Çelik, konutların sakinlik ve dinlendirici etkisi bulunan renklerle ve doğadan ilham alan dokularla dekore edileceğini anlatarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Ayrıca, bölgenin şifalı termal suları gibi doğal kaynaklarının yanı sıra SPA imkanları da sunacak olan proje, deniz ve orman manzaralı sonsuzluk havuzu, talassoterapi havuzları, Türk hamamı, sauna, buhar odası, buz çeşmesi, şok havuzlar, şok duşlar, jakuzi, masaj odaları, sıcak taş yataklar, macera duşları, yoga, yüz/vücut bakım odaları, dinlenme alanları ev sahiplerinin kullanımına sunulacak. Projede, özel kumsal, termal havuz, sonsuzluk havuzu gibi ortak kullanım alanlarının yanı sıra 5 yıldızlı otel konforunda housekeeping hizmetleriyle de keyifli ve zahmetsiz bir yaşam için her ayrıntı bulunuyor."