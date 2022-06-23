Marmaris orman yangınını kim çıkardı, şüpheli kim, suçunu itiraf mı etti? Marmaris yangını şüphelisi S.A. kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Salı günü akşam saatlerinde Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın için söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, yangını henüz kontrol atına alamamışken yangının çıkış nedeni de araştırılmaya devam ediyor. Marmaris orman yangını kim çıkardı, suçunu itiraf etti mi? Marmaris yangını şüphelisi S.A. kimdir, kaç yaşında? Marmaris yangını neden çıktı?

MARMARİS ORMAN YANGININI KİM ÇIKARDI, BELLİ OLDU MU?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan yangının çıkış nedeni araştırılırken 1 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şüphelinin suçunu itiraf ettiğini belirterek "O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin yaktığını ve kendini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da alkollüymüş" dedi.

Marmaris'teki orman yangını devam ederken, bir kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunda suçunu itiraf etti.

"OLAY ANINDA ALKOLLÜYMÜŞ"

İçişleri Bakanı Soylu,"S.A. isimli şahıs kendisi itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını ve kendini de öldürmek istediği söyledi. Olay anında da alkollüymüş" dedi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

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