Marmaris Limanı'nda Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Limanı'nda devam eden çalışmalar ile ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Marmaris Yat Limanı'nın; alt ve üst yapı sistemlerinin yenilenerek hem bölgedeki teknelere sürekli hizmet sağlaması hem de ilçemizi ziyaret eden turistleri yeni ve modern yüzüyle karşılaması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Tüm bürokratik süreçler ve onayların tamamlanmasıyla ancak 5,5 ay önce başlatabildiğimiz çalışmalara dair süreç ve detayları bilginize arz ederiz. Çalışmanın ilk ayağında, liman bölgesinin Kentsel SİT alanı olması nedeniyle kullanılacak zemin kaplama malzemesinin Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onaylanmasını müteakip ihale süreci başlatılmıştır. Kurula 17 Haziran 2022 tarihinde 4 farklı proje sunulmuş ve Kurul tarafından 03 Ağustos 2022 tarihinde Yüzeyi İşlem Görmüş Kumlamalı Parke Projesi onaylanmıştır. Proje onayının ardından çalışmaların başlatılması için Büyükşehir Belediyemiz tarafından diğer resmi prosedürler tamamlanmış ve 12 Ekim 2022 tarihinde ihale yapılarak Ocak 2023'te inşaat başlamıştır. Bu süreç içerisinde bazı meslek örgütü ve STK'larımızdan zemin kaplamasının doğal taş olmasına yönelik talep tarafımıza iletilmiş bu talebi karşılıksız bırakmamak adına 27 Ocak 2023 tarihinde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan tekrar onay istenmiştir. 03 Şubat 2023 tarihinde onay verilmesinin akabinde Doğal Granit Taş tedarik işlemleri başlamış ve tedarikle birlikte çalışmalara devam edilmiştir. Proje dahilinde şimdiye kadar 1600 metre galeri imalatı, 6 bin 866 metre alçak gerilim, 2 bin 894 metre Zayıf akım kablolaması, 3 bin metre fiber kablo, 1580 metre içme suyu hattı.750 m. Yeşil alan sulama hattı, 3 bin 524 metre aydınlatma hattı ve aydınlatma sistemi, 1485metre yangın hattı ile diğer tüm alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır. Üst yapı ve zemin kaplama işlemlerine hızla devam edilmektedir. 8 bin 80 metrekarelik doğaltaş yürüyüş aksının 6 bin 900 metrekaresi tamamlanmıştır. Bölgede 72 pedestalin (tekne elektrik ve su ikmal ünitesi) montajı tamamlanmış, teknelerimize sürekli olarak elektrik ve su sağlanır hale getirilmiştir. Yapılan çalışmalara baktığımızda; uzun yıllar yenileme ihtiyacı oluşturmayacak şekilde elektrik, yangın müdahale, internet, yağmur suyu hattı gibi birçok farklı alt yapı çalışması tamamlanmış, tüm bu çalışmaların ardından üst yapıya geçilmiştir. Şu an tüm altyapı çalışmaları, pedestal montajları ve yürüyüş yol aksı zemin kaplamaları tamamlanmıştır. Kent mobilyası ve lokal zemin kaplama işlemleri hızla devam etmektedir. Sonuç olarak Marmaris'imizden gelen talep üzerine zemin kaplamasında kullanılacak fabrikasyon parke taş yerine kullanılacak olan ve yalnızca tek noktadan tedarik edilebilen doğal taşın tedarik süreci ve imalatta yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs 2023 tarihinde bitmesi gereken çalışmalarda gecikme yaşanmıştır. Hiç istemediğimiz ve büyük üzüntü duyduğumuz bu gecikmeden etkilenen liman esnafımıza, teknecilerimize ve bugüne kadar hep yanımızda hissettiğimiz Marmaris'li hemşerilerimize göstermiş oldukları sabır ve anlayışları için teşekkür ediyor çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak tesisimizi hizmete sunacağımızın bilinmesini istiyoruz. Samimi ve yapıcı eleştiriler yapan hemşehrilerimizin tüm görüşlerini dikkate aldığımızın bilinmesini ister, farklı gayelerle birlik ve beraberliği bozma niyeti taşıyan sosyal medya hesaplarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ederiz. Bugün ve daima, Büyükşehir'in gücü Marmaris'in hizmetinde olmaya devam edecek" denildi. - MUĞLA