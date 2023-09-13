Marmaris Limanı, Marella Discovery ile Homeport Anlaşması Yaptı

Marmaris Limanı, Hamburg turizm fuarında Marella Discovery ile yapılan anlaşma ile 2024 yılında homeport hizmeti vermeye başlayacak. Anlaşma sayesinde 40 bin İngiliz turist Marmaris ve Fethiye otellerinde tur vaktini bekleyecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan gümrüklü Limanı Cruise Port İşletmesinin yetkilileri geçtiğimiz hafta katıldıkları Hamburg turizm fuarından dev yolcu gemisi Marella Discovery'nin 'Homeport' yani 'ana liman ' anlaşması ile dönerek 2024 yılı için müjdeyi verdi.

Marmaris Liman İşletmesi 6-8 Eylül 2023 tarihleri arasında Almanya'ya giderek dünyanın en büyük kruvaziyer turizm fuarlarından biri olan Seatrade'in Avrupa bacağı 'Seatrade Cruise Europe - Hamburg' fuarına kendi standıyla katıldı. Liman İşletmesi Genel Müdürü Murat Tugay ile Pazarlama Müdürü Deniz Tugay, dünyadaki tüm kruvaziyer firmalarının, limanlar ve destinasyonlar ile doğrudan iletişime geçme fırsatı tanıyan fuara Türkiye'den bireysel bazda stand ile katılan tek kuruluşun Marmaris Liman İşletmesi olduğuna belirttiler. Fuarda üst düzey kruvaziyer firma yöneticileriyle oldukça verimli ikili görüşmelerde bulunduklarını ve yapılan anlaşmaların ülkemiz turizmi açısından da çok önemli adımlar olduğunu ifade ettiler.

'Yapılan anlaşma ile dev yolcu gemisi yolcularını Marmaris'ten alacak'

Marmaris Liman İşletmesi Genel Müdürü Murat Tugay, ayrıca yeni kurulan 4 kruvaziyer firmanın Marmaris Limanı ile özel olarak ilgilendiklerini de belirterek, "yeni kurulan firmaların daha çok uluslararası lüx otel zincirlerine ait ve bu kuruluşların ileride Marmaris'i rotalarına dahil edilecek, Marmaris Limanı'nın, 2024'den itibaren Tui Marella Cruises'a ait Marella Discovery isimli gemisine homeport (ana liman) olarak hizmeti vermeye başlayacağız " müjdesini verdi.

'40 Bin İngiliz turist Marmaris ve Fethiye otellerinde tur vaktini bekleyecek'

Murat Tugay 264 metrelik 1500 yolcu kapasiteli Marella Discovery isimli lüks kurvaziyer geminin "2024 Nisan-Ekim ayları arasında 27 homeport seferiyle her hafta Dalaman Havalimanı'na inecek olan 1500 İngiliz turistin gemiye katılmaları ve turu biten yolcuların da Dalaman Havalimanı'ndan ülkelerine dönmeleri şeklinde bir program uygulanacak olduğu, bu sayede gemi turuna katılacak 40 bin İngiliz turistin kruvaziyer sektörüne katkısının yanı sıra, bu yolculardan 15 bin kadarının gemi turundan önceki veya sonraki haftalarda Marmaris ve Fethiye otellerinde haftalık paket tur almaları sebebiyle otelcilik sektörüne de ivme kazandıracak " dedi.

' Türkiye'de tek ana liman hizmeti Marmaris'te verilecek'

Tugay, ' Türkiye'de kitlesel bazda haftalık düzenli homeport (ana liman) hizmeti veren tek limanın Marmaris Limanı ve bu sayede TUI firmasının İngiltere'den Dalaman'a gelecek uçak sayısında yüzde 10 kapasite artışına gitmesi sebebiyle de bunun sektör adına gurur verici olduğunu belirtmek isterim " diyerek kendisinin de onur duyduğunu belirtti.

Aynı zamanda "TGA" Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetim kurulu üyesi olan Marmaris Liman İşletmesinin Genel Müdürü Murat Tugay " Ayrıca, yeni yapılan çevreye hassas ultra modern kruvaziyer gemilere LNG ikmalinin yapılmasına önümüzdeki yıllarda başlanmasının çok önemli olacak, Marmaris limanının kruvaziyer gemi trafiği hızla artacak ve İngiltere dışındaki Avrupa ülkeleriyle Dalaman hava bağlantısının artmasıyla Almanya gibi ülkelerden de Alman kruvaziyer gemilerinin homeport yapmaya başlaması adına sektördeki tüm paydaşların (Dalaman Havalimanı, Ticaret Odaları, Esnaf Odaları, Otelciler Birliği) teşvik girişimlerinde bulunmaya başladık" dedi. - MUĞLA