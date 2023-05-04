Marmaris'in doğal güzellikleri Almanya'da sergilenecek

Marmaris Belediyesi'nin Almanya'daki kardeş şehri Fürth, Haziran ayında Marmaris'in doğal güzelliklerinin ve şehir yaşamının fotoğraflarından oluşan bir sergi açacak. Fürthlü fotoğraf sanatçıları Chritian Höhn ve Moritz Utili, Marmaris'i ziyaret ederek sergi için fotoğraflar çekti.

Marmaris'in doğal güzelliklerini ve şehir yaşamını çeken Fürthlü iki fotoğraf sanatçısı, Haziran ayında Almanya'da bir sergi açacak.

Marmaris Belediyesi'nin Almanya'da bulunan kardeş şehri Fürth, Haziran ayında kardeş şehirlerinin fotoğraflarından oluşan bir sergi açmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda fotoğraf sanatçısı Chritian Höhn ve Moritz Utili, Marmaris Belediyesi'nin davetlisi olarak Marmaris'e geldi. 4 gün boyunca Marmaris'in doğası ile şehir yaşamının fotoğraflarını çeken Fürthlü fotoğrafçılar, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın yanı sıra Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği'ni de (MARFOD) ziyaret etti.

Ziyarette Höhn ve Utili Marmaris'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Mehmet Oktay, "Marmarisimizin kardeş şehrimiz Fürth'te tanıtılmasına yaptığınız katkı için teşekkür ediyorum. Eminim ki Marmaris'i en güzel şekilde fotoğraflayıp, daha çok Fürthlü dostumuza ulaşmamızı sağlayacaksınız" dedi.

Chritian Höhn de Başkan Oktay'a çalışmaya verdikleri destek için teşekkür ederek, Marmaris'i çok beğendiklerini kaydetti. Fürth'ün 4 kardeş şehrinin fotoğraflarının yer aldığı sergi önümüzdeki Haziran ayında Fürth'te açılacak.