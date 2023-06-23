Marmaris ile Tataristan'ın Nijnekamsk kenti arasında kardeş şehir ilişkisi güçlendirildi

Nijnekamsk Belediye Başkanı Ramil Mullin ve beraberindeki heyet, Marmaris'e gelerek eğitim, turizm, kültür, sanat ve spor alanında iş birliği protokolü imzaladı. İki kent arasındaki ilişkilerin artırılması hedefleniyor.

Marmaris ile Tataristan'ın Nijnekamsk kenti arasında süren kardeş şehir ilişkisi kapsamında, Nijnekamsk Belediye Başkanı Ramil Mullin ve beraberindeki heyet Marmaris'e geldi. Ziyarette eğitim, turizm, kültür, sanat ve spor alanında çalışmaları içeren iş birliği protokolü imzalandı.

Nijnekamsk Belediye Başkanı Ramil Mullin ve beraberindeki heyet, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı İçmeler Hizmet Binası'nda ziyaret etti. Ziyarette, iki kent arasındaki eğitim, turizm, kültür, sanat ve spor alanında ilişkileri artırmayı hedefleyen bir protokol de imza altına alındı. İmza töreninde konuşan Başkan Oktay, şunları söyledi:

"Tatar kardeşlerimize ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Eşsiz Marmaris'imizi yakından tanımaları için dolu dolu bir program hazırladık. İmzalanan protokolle de ilişkilerimiz yeni bir boyut kazanacak."

Görüşmede Dalaman'a direkt uçak seferlerinin konulması ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konuları da değerlendirildi.

Misafir heyetin içinde üç Tatar sanatçı da yer aldı. Marmaris'i tanımak ve kültürünü öğrenmek amacıyla ilçeye gelen Dınara Uldanova, Landish Gabdrakhimova ve Aızat Shaıkhutdınov, 25 Haziran Pazar günü Atatürk Meydanı'nda sahne alacak.