Marmaris'e kargo gemisiyle lüks motor yat getirildi
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Muğla'nın Marmaris ilçesine bakım ve onarımdan geçirilmeleri için kargo gemisiyle 3 lüks motor yat getirildi. Yatlar, dev liftler yardımıyla limana gelen tırlara ve denize indirildi. Bakım ve onarımlar Marmaris'te yapılacak.
Muğla'nın Marmaris ilçesine bakım ve onarımdan geçirilmeleri için kargo gemisiyle 3 lüks motor yat getirildi.
Marmaris Körfezi'ne sabah saatlerinde giriş yapan 11 bin 759 groston ağırlığında, 142 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğindeki kargo gemisi "Merwedegracht", Marmaris Cruise Port'a yanaştırıldı.
Gümrük işlemlerin tamamlanmasının ardından gemideki yatlar, dev liftler yardımıyla limana gelen tırlara ve denize indirildi.
Pire Limanı'ndan getirilen yatlardan tırlara yüklenenlerin bakım ve onarım için başka kentlere götürüleceği belirtildi.
Denize indirilen yatın bakım ve onarımlarının ise ilçede yapılacağı öğrenildi.