Marmaris'e kargo gemisiyle lüks motor yat getirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bakım ve onarımdan geçirilmeleri için kargo gemisiyle 3 lüks motor yat getirildi. Yatlar, dev liftler yardımıyla limana gelen tırlara ve denize indirildi. Bakım ve onarımlar Marmaris'te yapılacak.