Marmaris'e Apiturizm Projesiyle Yeni Bir Turizm Alanı Kazandırılıyor

Son yıllarda dünyada yükselen turizm trendlerinden olan apiturizmin Marmaris'e kazandırılması amacıyla 'Apirota Marmaris' projesi hayata geçirildi. Proje ile Marmaris ve çevresinde yapılan arıcılığın turizmle entegre hale getirilmesi ve alternatif turizm alanlarında aktivite çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Son yıllarda dünyada yükselen turizm trendlerinden olan apiturizmin Marmaris'e kazandırılması amacıyla "Apirota Marmaris" projesi hayata geçirildi. Proje ile Marmaris ve çevresinde yapılan arıcılığın turizmle entegre hale getirilmesi ve alternatif turizm alanlarında aktivite çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Belediyesi ve Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, "Apirota Marmaris" projesi uygulamaya koyuldu. Marmaris Bal Evi'nde oluşturulan apiair kabini, arılık alanlara düzenlenen turlar, Amos ve Phoenix Antik Kentleri, Bayır Köyü Anıt Ağacı, Marmaris Kalesi gibi kültür rotaları ile 360 derece sanal turlar proje kapsamında deneyimlenebilecek. Projenin yüklenicisi konumunda olan MTO, projeyle ilgili yaptığı açıklamada turizmde çeşitliliği artırmak ve arıcılık yapan yerel halkın da turizme kazandırılması için dünyanın pek çok yerinde uygulanan apiturizmin Marmaris'te de yaygınlaşmasını hedeflediklerini ve doğaya katkı sağlamak amacıyla çeşitliliğin değerlendirildiğini belirtiyor. Marmaris'in yöresel lezzetlerinin deneyimlenebileceği Apiturlar sırasında Coğrafi İşaretli Marmaris Çam Balı'nın üretim aşamaları da ziyaretçilere anlatılıyor. - MUĞLA