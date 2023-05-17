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Marmaris'e 480 Yolculu Kruvaziyer Gemisi Demir Attı

Turizm Haberleri

Muğla'nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı'na demir atan Seaborn Encore gemisi, 480 yolcusu ile birlikte turistik aktivitelere katıldıktan sonra akşam Kos Adası'na gitmek üzere ayrılacak.

Marmaris'e 480 yolculu kruvaziyer gemisi demir attı

MUĞLA - 210 metre uzunluğunda 28 metre genişliğinde lüks yüzen otel Seaborn Encore, 480 yolcusu ile Muğla'nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı'na demir attı.

Antalya'dan gelerek Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demir atan Bahama bayraklı 210 metrelik gemide, ABD ve İngiliz uyruklu 480 yolcu ile 460 mürettebat bulunuyor. Sabah saatlerinde yanaşan gemiden inen turistler Dalyan turu, jeep safari turlarına katıldılar. Turlara katılmayanlar ise ilçe merkezi ve yat limanına giderek alışveriş yaptılar. Geminin akşam 23.00'da Kos Adası'na gitmek için ayrılacağı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Turizm

Kos Adası Marmaris Muğla Turizm Haberler

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