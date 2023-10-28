Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Boat Show, Marşlar eşliğinde kesilen cumhuriyet pastası ile sona erdi. Fuarda 50 firma ve 100'ün üzerinde marka yer aldı ve binlerce ziyaretçi ağırlandı. Katılımcılar fuarı olumlu değerlendirdi ve önümüzdeki yıl için tekrar gerçekleşmesini istediklerini belirtti. Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, etkinliğin Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir etkinlik olduğunu söyledi.

Marmaris Boat Show muhteşem bir final ile sona erdi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Ticaret Odası tarafından ilk defa düzenlenen ve 4 gün süren Marmaris Boat Show katılımcılar ile birlikte Marşlar eşliğinde kesilen cumhuriyet pastası ile son buldu. Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, "Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir etkinlik oldu" dedi.

Marmaris Ticaret Odası himayesinde düzenlenen, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü ve Netsel Marina işbirliği ile, Marmaris Netsel Marina'da kurulan dev çadırda ilk defa 25 Ekim'de gerçekleşen 'Marmaris Boat Show-Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı' sona erdi. Farklı illerden ve Marmaris'ten katılan 50 firma ve 100'ün üzerinde marka ile 4 gün süren fuarda her gün binlerce ziyaretçi ağırlandı.

"Kendimizi tanıtma şansı bulduk"

Marmaris Boat Show-Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'na Marmaris'ten katılan teknelerdeki deniz suyunu tatlı suya çeviren makinaları tanıtan firmanın yetkilisi Sertaç Yıldırım, "Yeni bir firmayız. Etrafta çok fazla tanıtım imkanı maalesef bulamadık, bu fuar bizim için çok iyi bir imkan oldu. Hem Marmaris halkına hem tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya kendimizi duyurma imkanı bulduk. Ayrıca Cumhuriyet Bayramımız 100'üncü yılında tüm milletimize kutlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yüz yıllar da devam eden bir cumhuriyetimizi, demokrasimizi koruruz, devam ettiririz." dedi.

Fuar katılımcılarından firma yetkilisi Evren Özkan, "Marmaris'teki böyle etkinliklere destek vermek zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Gayet de güzeldi, gayet başarılıydı. Tabi ki de ilk defa olduğu için bazı aksaklıklar, bazı problemler oldu ama bence her şey çok güzeldi. Marmaris'te turizm sektörünün gelişmesi için bence deniz sektörüne önem verilmesi gerekiyor" şeklinde konuşarak önümüzdeki yıl için de yerini alacağını belirtti.

"Çok olumlu eleştiriler aldık, inşallah seneye tekrar gerçekleşecek"

Marmaris Boat Show-Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı paydaşlarından, Marmaris Uluslarası Yat Kulübü Başkanı Zafer Öznur, dört gün süren fuarı değerlendirdi. Öznur, "Eleştirilerden gayet memnunuz. Herkes çok mutlu, katılımcılar ilk defa olmasına rağmen çok memnun kaldıklarını söylediler. Biz de Marmaris Netsel Marinanın bize sağlamış olduğu alanda yıllardır bu çadırı kurup yarışlarımızın ödül törenlerini yapıyorduk. Birkaç yıldır niyetimiz vardı ama pandemi dolayısıyla böyle bir şeye kalkış yapmadık. Bu sene ilk oldu. Hazır çadırı kurmuş iken bir de fuar yapalım dedik. Bu fuarın izinleri için Ticaret Odası ile birlikte TOBB'a başvurduk, izinleri aldık. Bir fuar şirketi ile birlikte hızlıca aksiyon aldık. Katılımcılar bulduk, kurulumu yaptık. Çok güzel geçti. Biz mutluyuz, dolaştık. Arkadaşlara sorduk, görüşlerini aldık. Onlar da çok mutlu olduklarını ve devamının sağlanmasını istediklerini söylediler. İnşallah seneye tekrar kuracağız ve devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Cumhuriyetimizin 100.yılına yakışır bir etkinlik"

Marmaris Boat Show-Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'nın önderi Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Marmaris'e yakışır bir etkinlik oldu. Başta Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'ne işbirliğinden dolayı, Netsel Marina'ya ev sahipliğinden dolayı ve Marmaris Belediyesi'ne de vermiş olduğu kıymetli desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Yaklaşık 50 firma 100'ün üzerinde markayla fuarımıza iştirak etti. Halkımızdan da ilgi yine yoğun şekilde oldu. 4 gün boyunca sadece fuar olarak değil, yapmış olduğumuz söyleşilerle, etkinliklerle, atölye çalışmalarıyla ve sergilerle, 1960'lı yıllara kadar geçimini süngercilikten kazanan Marmaris'imizin tarihine de bir yolculuk yapmış olduk. Bizim açımızdan oldukça başarılı geçti. Önümüzdeki yıllarda da inşallah daha da büyüterek, daha geniş katılımla daha büyük kapsamlı bir fuar organize etme niyetinde niyetindeyiz." diyerek, denizleri ve koyları ile ünlü Marmaris'i Denizcilik fuarı ile de ünlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Avrupa'ya kadar açılacak bir fuar"

Marmaris Boat Show-Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuar Organizatörü Recep Karakaya ise, "Marmaris'te ilk defa düzenlenen Deniz Araçları, Aksesuarları ve Ekipmanları Fuarı'nda 4 günlük bir organizasyonda bütün firmaların o güzel geri dönüşleri önümüzdeki sene için yerlerini belirtmeleri bizim için gerçekten inanılmaz güzel bir geri dönüş oldu. İnanıyorum ki önümüzdeki senelerde bu fuarın Avrupa'ya altyapısı oluşacak şeklinde bir adım atılmıştır. Avrupa'dan da katılımcıların geleceği bir fuar oldu. Burada kaymakamlığın, ticaret odasının, belediyenin katkıları da bu fuarın daha güzel geçmesine vesile olmuştur" diyerek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.