Marmaris Belediyesi Yaz Aylarında Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Armutalan ve İçmeler Mahallelerinde yağmursuyu alt yapı çalışmaları gerçekleştirdi. İçmeler Mahallesi'nde sel baskını nedeniyle yaşanan mağduriyeti önlemek amacıyla yağmursuyu hattı çalışması yapıldı. Ayrıca ilçe genelinde deforme olan yağmursuyu ızgaraları da yenilendi.