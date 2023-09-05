Marmaris Belediyesi Yaz Aylarında Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor
Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Armutalan ve İçmeler Mahallelerinde yağmursuyu alt yapı çalışmaları gerçekleştirdi. İçmeler Mahallesi'nde sel baskını nedeniyle yaşanan mağduriyeti önlemek amacıyla yağmursuyu hattı çalışması yapıldı. Ayrıca ilçe genelinde deforme olan yağmursuyu ızgaraları da yenilendi.
Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yaz boyunca kış aylarına yönelik çalışmalar gerçekleştirirken, Armutalan ve İçmeler Mahallelerinde yağmursuyu alt yapı çalışmaları yapıldı.
Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yaz aylarında altyapı çalışmaları gerçekleştirdi. Müdürlüğe bağlı ekiplerince yaz sezonu çalışmaları çerçevesinde Armutalan ve İçmeler mahallelerinde yağmursuyu altyapı çalışmaları yapıldı. 2021 ve 2022 yıllarında sel baskını nedeniyle mağduriyet yaşanan İçmeler Mahallesi Ortapınar mevkinde, bölgenin yağmursuyu drenaj problemini çözmek amacıyla 120 m uzunluğunda yağmursuyu hattı çalışması gerçekleştirildi. Sona yaklaşılan çalışmayla bölgedeki aşırı yağış nedeniyle oluşan drenaj sorununun çözülmesi hedeflendi. Öte yandan ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda deforme olan yağmursuyu ızgaraları da yenilendi. - MUĞLA