Marmaris Belediyesi'nin Engelsiz Plajı Temizlik ve Hizmet Kalitesiyle Takdir Topluyor

Marmaris Belediyesi'nin engelsiz plajı, cankurtaran, duş ve tuvaletleriyle deniz keyfi yaşamak isteyenlere hizmet sunan mavi bayraklı halk plajı, tatilcilerden de tam not alıyor. Temizliği, bakımı ve düzeni ile takdir toplayan mavi bayraklı halk plajında Marmaris Belediyesi 7/24 hizmet veriyor. Yaz aylarında yüz binlerce kişiyi ağırlayan mavi bayraklı halk plajları temizliği, bakımı ve verilen hizmetlerin kalitesiyle takdir topluyor. 2019 yılından beri şemsiyelerin de konulduğu ücretsiz halk plajlarında Marmaris Belediyesi 7/24 esasına göre hizmet veriyor. Temizlik İşleri ekiplerinin gün boyu plajda zabıta ve özel güvenlik ekipleri de 24 saat boyunca devriye halinde denetimler gerçekleştiriyor. Sabah 05.00'da öncelikle sahil yolunu yıkayarak mesaiye başlayan temizlik ekipleri; gün boyunca plajda çöp toplama, süpürme ve mıntıka temizliği gibi çalışmalar yürütüyor. Sıcak havaya rağmen belediye emekçileri gün boyunca sahili temiz tutmak için gayret gösteriyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Tugay Tutugan, sabah 05.00'ten itibaren çalışmaların başladığını belirterek 'Bizler Marmaris'i ve halk plajlarımızı temiz tutmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Tatilcilerimiz ve ilçe yaşayanlarımızdan da çöplerini çöp kutularına atmalarını, çevrelerini temiz tutmalarını rica ediyoruz' açıklamasını yaptı.

Marmaris Belediyesi'nin engelsiz plaj, cankurtaran, duş ve tuvaletleriyle deniz keyfi yaşamak isteyenlere hizmet sunan mavi bayraklı halk plajı, tatilcilerden de tam not alıyor. Temizliği, bakımı ve düzeni ile takdir toplayan mavi bayraklı halk plajında Marmaris Belediyesi 7/24 hizmet veriyor.

Yaz aylarında yüz binlerce kişiyi ağırlayan mavi bayraklı halk plajları temizliği, bakımı ve verilen hizmetlerin kalitesiyle takdir topluyor. 2019 yılından beri şemsiyelerin de konulduğu ücretsiz halk plajlarında Marmaris Belediyesi 7/24 esasına göre hizmet veriyor. Temizlik İşleri ekiplerinin gün boyu plajda zabıta ve özel güvenlik ekipleri de 24 saat boyunca devriye halinde denetimler gerçekleştiriyor.

Sabah 05.00'da öncelikle sahil yolunu yıkayarak mesaiye başlayan temizlik ekipleri; gün boyunca plajda çöp toplama, süpürme ve mıntıka temizliği gibi çalışmalar yürütüyor. Sıcak havaya rağmen belediye emekçileri gün boyunca sahili temiz tutmak için gayret gösteriyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Tugay Tutugan, sabah 05.00'ten itibaren çalışmaların başladığını belirterek "Bizler Marmaris'i ve halk plajlarımızı temiz tutmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Tatilcilerimiz ve ilçe yaşayanlarımızdan da çöplerini çöp kutularına atmalarını, çevrelerini temiz tutmalarını rica ediyoruz" açıklamasını yaptı.