Marmaris Belediyesi Beldibi Mahallesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarına Başladı

Yeni yollar açan Marmaris Belediyesi, mevcut yolları da yenilemeye devam ediyor. Belediye bu kez de en işlek noktalarından biri olan Beldibi Mahallesi 2. Sokak'ta hummalı bir çalışma başlattı.

Marmaris Belediyesi'nin ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor. İlçenin birçok noktasında prestij cadde uygulamaları yapan ayrıca Çamlı Mahallesi'nde yeni yollar açan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin en işlek noktalarından biri olan Beldibi Mahallesi 2. Sokak'ta kapsamlı bir çalışma başlattı.

Dere kenarındaki yenilenmesi zaruri 260 metre uzunluğundaki güzergahta başlatılan çalışmadA, yol parke taşı kaplanacak. Ayrıca dere kenarında çift şeritli bisiklet yolu ile yeşil alan düzenlemesi, yol genişliğinin uygun olduğu yerlerde de ihtiyaç dahilinde cep otoparkı düzenlemesi yapılacak.

TALEPLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Bölgelerin ihtiyaçlarına ve vatandaşların taleplerine göre çalışma programı hazırladıklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris'in sıkıntılı olan her noktasına neşter vuracağız, girilmedik cadde ve sokak bırakmayacağız demiştik. Gerek ilçe merkezi gerekse kırsalda bu çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Yeni yol açma, asfaltlama, üstyapı yenileme gibi faaliyetlerle Marmaris'i daha modern hale getirmek ve de vatandaşlarımızın daha kaliteli bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.