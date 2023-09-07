Marmaris Belediyesi Ara Yollarda Yenileme Çalışması Yapıyor

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ana arterlerin yanı sıra ara sokaklarda da yenileme çalışması yapıyor. Ekipler son olarak Armutalan Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi ile Yunus Nadi Caddesi arasında kalan deforme olmuş ara yollarda parke yol çalışması gerçekleştirdi.

Geçen yıllarda etap etap yenilenen Yunus Nadi Caddesi ve bu yıl içinde altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirilen Süleyman Demirel Caddesi'nin ara yolları çalışmalara ev sahipliği yaptı. Bölgede çalışma yapan diğer kurumlarla da koordineli hareket eden Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, AYDEM tarafından elektrik altyapısı yenilenen alanın üstyapısını yeniledi. Çalışmalar kapsamında toplam 9100 metrekare büyüklüğündeki alan beton parke taşı kaplanarak daha konforlu bir hale getirildi. Bölgede kış aylarında yağmur suyunun neden olabileceği sıkıntılara karşı da çalışma gerçekleştirildi. Yağmur suyu drenaj hatlarıyla yüzeysel yağmur suyunun tahliyesi sağlandı.