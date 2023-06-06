Selimiye ve Bozburun'da incelemelerde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Turizme daha iyi bir hizmet verebilmek adına çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Selimiye ve Bozburun'da incelemelerde bulundu. Selimiye'de yapımı tamamlanan sahil bandı ikinci etabında ilgili incelemelerde bulunan Oktay, birim amirlerinden bilgi aldı. Ardından Bozburun'a geçen Oktay burada da kıyı şeridi meydan çalışmaları ve yat bağlama iskelelerinin çalışmalarını denetledi. Bölge sakinleriyle bir araya gelen Oktay, "Selimiye ve Bozburun'u ziyaret ederek hem yapılan çalışmayı denetledik hem de bölge sakinlerimizin düşüncelerini dinledik. Eksik noktalarla ilgili notlarımızı alırken vatandaşlarımızın çalışmayla ilgili memnuniyetini duymak bizi de çok mutlu etti" dedi.

Selimiye Muhtarı Ahmet Coşkun ile birlikte mahallede incelemelerde bulunan Başkan Oktay, geçen yıl ilk etabı yapılan sahil yolu çalışmasının tamamlandığını söyleyen Oktay, "Bölge halkının talepleri çerçevesinde yapılan çalışma çerçevesinde 340 metrelik yolda eskimiş ve yıpranmış kaplamanın üzerine taş desen baskı beton uygulaması yapıldı ve dekoratif göbekler yerleştirildi. Geçtiğimiz yıl da 270 metrelik kısmı yapılan 600 metrelik sahil bandı sayesinde Selimiye bu yaz misafirlerini daha konforlu ve modern bir ortamda ağırlayacak" dedi.

Başkan Mehmet Oktay Bozburun Mahallesi'ni de ziyaret etti. İskelelerin revizyonu çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmaları inceleyen Oktay, geçen yıl iki etabı yapılan iskelenin 170 metre uzunluğundaki üçüncü etabının da kısa sürede bitirileceğini belirterek, "Turizme daha iyi bir hizmet verebilmek adına çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Oktay'a Bozburun Muhtarı Duran Güleç de eşlik etti. - MUĞLA