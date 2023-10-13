Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay İskandinav pazarı için görüşmelerini sürdürüyor

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve turizm bileşenleri, İskandinav pazarının canlanması ve Finli turistlerin Marmaris'i tercih etmesi için çalışmalar yapıyor. Aurinkomatkat'ın üst düzey yöneticileri Marmaris'te ağırlandı ve yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgi verildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve turizm bileşenleri, İskandinav pazarı için görüşmelerini sürdürüyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın Finlandiya'dan misafirleri konuk etti. Daralan İskandinav pazarının 90'lı yıllarda olduğu gibi tekrar canlanması ve Finli turistlerin Marmaris'i tercih etmesi için çalışmalar yürüten Başkan Oktay ve turizm bileşenleri, Finlandiya'nın en önemli tur operatörlerinden Aurinkomatkat'ın üst düzey yöneticilerini Marmaris'te ağırladı.

Aurinkomatkat CEO'su Timo Kousa, Marmaris Temsilcisi Titta Redsven'in de içinde bulunduğu heyete Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli ile birlikte Marmaris'in tarihi bölgelerini gezdiren Oktay, yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Başkan Mehmet Oktay, "Marmaris'in turizm bileşenleri olarak yaptığımız çalışmaları ve yeni sezona dair hazırlıklarımızı anlatarak Finli dostlarımızı Marmaris'e beklediğimizi aktardık" dedi.