Marmaray, Yenikapı istasyonunda bir gencin intihar girişiminde bulundu. Üzücü haber sonrası olay gündem olurken Marmaray, Yenikapı intihar olayı ne, araştırıldı.

Marmaray, Yenikapı istasyonu intihar olayı nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılıyor. Peki, Marmaray, Yenikapı istasyonu intihar olayı ne? İntihar eden genç yaşıyor mu?

MARMARAY, YENİKAPI İSTASYONU İNTİHAR OLAYI NE?

Marmaray'da intihar girişimi yaşandı. Marmaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır." denildi.

İntihar girişiminde bulunduğu belirtilen ve kimliği belirsiz kişinin sağlık durumu henüz bilinmiyor.