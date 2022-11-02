Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaray Üsküdar durağında ne oldu? Marmaray Üsküdar seferi neden tahliye edildi?

Gündem Haberleri

Marmaray Üsküdar durağında tren seferlerini durdurdu. "Acil durum" anonsuyla tahliye edilen Marmaray kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Peki, Marmaray Üsküdar durağında ne oldu? Marmaray Üsküdar seferi neden tahliye edildi? İşte detaylar...

Marmaray Üsküdar durağında panik yaratan 'Peronları terk edin' anonsunun sebebi ortaya çıktıMarmaray Üsküdar durağında panik yaratan "Peronları terk edin" anonsunun sebebi ortaya çıktı
Üsküdar Marmaray istasyonu neden durdu? Marmaray neden boşaltıldı?Üsküdar Marmaray istasyonu neden durdu? Marmaray neden boşaltıldı?

Üsküdar Marmaray İstasyonu acil durum anonsuyla tahliye edildi. Marmaray Üsküdar durağında tren seferlerini durdurdu. "Acil durum" anonsuyla tahliye edilen Marmaray kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Peki, Marmaray Üsküdar durağında ne oldu? Marmaray Üsküdar seferi neden tahliye edildi? Detaylar haberimizde...

MARMARAY ÜSKÜDAR DURAĞINDA NE OLDU?

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda tren seferleri durduruldu, yolcular ise acil durum anonsu geçilerek dışarı yönlendirildi. İstasyonda yapılan anonslarda, "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" denildi.

MARMARAY ÜSKÜDAR SEFERİ NEDEN TAHLİYE EDİLDİ?

Üsküdar'da Marmaray durağında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tren seferi durduruldu. Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. İstasyonda ise "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldığı gözlendi.

Marmaray Üsküdar durağında ne oldu? Marmaray Üsküdar seferi neden tahliye edildi?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Marmaray Üsküdar Gündem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title