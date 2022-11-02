Marmaray Üsküdar durağında tren seferlerini durdurdu. "Acil durum" anonsuyla tahliye edilen Marmaray kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Peki, Marmaray Üsküdar durağında ne oldu? Marmaray Üsküdar seferi neden tahliye edildi? İşte detaylar...

Üsküdar Marmaray istasyonu neden durdu? Marmaray neden boşaltıldı?

Üsküdar Marmaray İstasyonu acil durum anonsuyla tahliye edildi. Marmaray Üsküdar durağında tren seferlerini durdurdu. "Acil durum" anonsuyla tahliye edilen Marmaray kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Peki, Marmaray Üsküdar durağında ne oldu? Marmaray Üsküdar seferi neden tahliye edildi? Detaylar haberimizde...

MARMARAY ÜSKÜDAR DURAĞINDA NE OLDU?

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda tren seferleri durduruldu, yolcular ise acil durum anonsu geçilerek dışarı yönlendirildi. İstasyonda yapılan anonslarda, "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" denildi.

MARMARAY ÜSKÜDAR SEFERİ NEDEN TAHLİYE EDİLDİ?

Üsküdar'da Marmaray durağında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tren seferi durduruldu. Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. İstasyonda ise "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldığı gözlendi.