Marmaray ücretsiz mi? Marmaray bayramda ücretsiz mi? 2023 Kurban Bayramı Marmaray ücretsiz mi? 2023 Kurban Bayramı'nda Marmaray ücretsiz mi?

Kurban Bayramı tatiline artık saatler kaldı. Vatandaşlar bir kısmı tatile giderken, bir kısmı da yaşadığı şehirlerde kaldı. Yurttaşlar ise Bakanlık'tan gelen açıklama sonrası soruyor Marmaray ücretsiz mi? Marmaray bayramda ücretsiz mi? 2023 Kurban Bayramı Marmaray ücretsiz mi? 2023 Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs ve marmaray bedava mı olacak? İşte son açıklama…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın duyurusu sonrası gözler İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından Marmaray'a çevrildi. Vatandaşlar merak içinde. Marmaray ücretsiz mi? Marmaray bayramda ücretsiz mi? 2023 Kurban Bayramı Marmaray ücretsiz mi? 2023 Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs ve marmaray bedava mı olacak? İşte detaylar…

MARMARAY BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray her gün binlerce yolcusunu Halkalı'dan Gebze'ye taşıyor. Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan köprüyü İstanbullular sık sık kullanıyor. Kurban Bayramı 2023'te köprü ve otoyolların ücretsiz olduğu duyurulmuştu. Gözler ise Marmaray'a çevrildi. Marmaray'ın resmi hesabından yapılan açıklamada "Halkalı-Gebze, Halkalı-Bahçeşehir Marmaray trenlerimiz ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metromuz Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Marmaray

2023 KURBAN BAYRAMI MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray, İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan bir köprü görevinde. İstanbullular tarafından sıkça kullanılıyor. 2023 Kurban Bayramında köprü ve otoyolların ücretsiz olduğu duyurulmuştu ve şimdi gözler Marmaray'a çevrildi. Marmaray resmi hesabı tarafından yapılan bir açıklamada, "Kurban Bayramı boyunca Halkalı-Gebze, Halkalı-Bahçeşehir Marmaray trenlerimiz ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metromuz ücretsiz hizmet verecektir." ifadesi kullanıldı.