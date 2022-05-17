Marmaray son sefer saatleri! Marmaray kaça kadar açık? Marmaray çalışma saatleri! - Haberler

Marmaray son sefer ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. Marmaray saat kaça kadar açık olduğu İstanbul'un bir yakasından diğer yakasına Marmaray ile geçecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Marmaray son sefer saatleri hangi durakta saat kaçta merak edilirken, yarın sabaha plan yapan vatandaşlar Marmaray çalışma saatlerini merak ediyor. Peki Marmaray en son sefer saati kaç? Marmaray son sefer saatleri! Marmaray kaça kadar açık? İşte Marmaray sefer saatleri haberimizde...

MARMARAY SON SEFER SAATLERİ!

Marmaray trenleri 10 vagonlu setler ile Halkalı-Gebze arasında 15 dakika aralıklarla, Ataköy-Pendik-Ataköy arasında 8 dakika aralıklarla işletilmektedir.

İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE) SON TREN

1. Gebze: 22:50

2. Darıca: 22:53

3. Osmangazi: 22:55

4. Fatih: 22:57

5. Çayırova: 22:59

6. Tuzla: 23:03

7. İçmeler: 23:06

8. Aydıntepe: 23:07

9. Güzelyalı: 23:09

10. Tersane: 23:11

11. Kaynarca: 23:14

12.Pendik: 23:17

13. Yunus: 23:19

14. Kartal: 23:22

15. Başak: 23:24

16. Atalar: 23:26

17. Cevizli: 23:29

18. Maltepe: 23:32

19. Süreyya Plajı: 23:34

20. İdealtepe: 23:36

21. Küçükyalı: 23:38

22. Bostancı: 23:40

23. Suadiye: 23:42

24. Erenköy: 23:45

25. Göztepe: 23:47

26. Feneryolu: 23:49

27. Söğütlüçeşme: 23:52

28. Ayrılıkçeşmesi: 23:55

29. Üsküdar: 23:59

30. Sirkeci: 00:03

31. Yenikapı: 00:07

32. Kazlıçeşme: 00:11

33. Zeytinburnu: 00:13

34. Yenimahalle: 00:16

35. Bakırköy: 00:18

36. Ataköy: 00:20

37. Yeşilyurt: 00:23

38. Yeşilköy: 00:25

39. Florya Akvaryum: 00:28

40. Florya: 00:29

41. Küçükçekmece: 00:33

42. Mustafa Kemal: 00:35

43. Halkalı: —

İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE) SON TREN

1. Halkalı: 22:58

2. Mustafa Kemal: 23:01

3. Küçükçekmece: 23:04

4. Florya: 23:07

5. Florya Akvaryum: 23:09

6. Yeşilköy: 23:12

7. Yeşilyurt: 23:14

8. Ataköy: 23:17

9. Bakırköy: 23:19

10. Yenimahalle: 23:21

11. Zeytinburnu:23:24

12. Kazlıçeşme: 23:26

13. Yenikapı: 23:30

14. Sirkeci: 23:33

15. Üsküdar: 23:37

16. Ayrılıkçeşmesi: 23:41

17. Söğütlüçeşme: 23:44

18. Feneryolu: 23:47

19. Göztepe: 23:49

20. Erenköy: 23:51

21. Suadiye: 23:53

22. Bostancı: 23:56

23. Küçükyalı: 23:58

24. İdealtepe: 00:00

25. Süreyya Plajı: 00:02

26. Maltepe: 00:05

27. Cevizli: 00:08

28. Atalar: 00:10

29. Başak: 00:12

30. Kartal: 00:14

31. Yunus: 00:17

32. Pendik:00:19

33. Kaynarca: 00:22

34. Tersane: 00:25

35. Güzelyalı: 00:27

36. Aydıntepe: 00:29

37. İçmeler: 00:30

38. Tuzla: 00:33

39. Çayırova:2 00:37

40. Fatih: 00:39

41. Osmangazi: 00:41

42. Darıca: 00:43

43. Gebze: —

İSTASYONLAR (ATAKÖY YÖNÜNE) SON TREN

1. Pendik: 20:39

2. Yunus: 20:42

3. Kartal: 20:45

4. Başak: 20:47

5. Atalar: 20:49

6. Cevizli: 20:51

7. Maltepe: 20:54

8. Süreyya Plajı: 20:56

9. İdealtepe: 20:58

10. Küçükyalı: 21:00

11. Bostancı: 21:03

12. Suadiye: 21:05

13. Erenköy: 21:07

14. Göztepe: 21:10

15. Feneryolu: 21:12

16. Söğütlüçeşme: 21:15

17. Ayrılıkçeşmesi: 21:18

18. Üsküdar: 21:22

19. Sirkeci: 21:26

20. Yenikapı: 21:29

21. Kazlıçeşme: 21:33

22. Zeytinburnu: 21:36

23. Yenimahalle: 21:38

24. Bakırköy: 21:40

25. Ataköy: —

İSTASYONLAR (PENDİK YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN

1. Ataköy: 21:54

2. Bakırköy: 21:57

3. Yenimahalle: 21:58

4. Zeytinburnu: 22:01

5. Kazlıçeşme: 22:03

6. Yenikapı: 22:08

7. Sirkeci: 22:11

8. Üsküdar: 22:15

9. Ayrılıkçeşmesi: 22:19

10. Söğütlüçeşme: 22:22

11. Feneryolu: 22:24

12. Göztepe: 22:26

13. Erenköy: 22:28

14. Suadiye: 22:31

15. Bostancı: 22:33

16. Küçükyalı: 22:36

17. İdealtepe: 22:38

18. Süreyya Plajı: 22:40

19. Maltepe: 22:42

20. Cevizli: 22:45

21. Atalar: 22:47

22. Başak: 22:49

23. Kartal: 22:52

24. Yunus: 22:54

25. Pendik: —

PENDİKTEN SAAT 20:50'DEN SONRA HAREKET EDEN TRENLER ZEYTİNBURNU'NA KADAR ÇALIŞACAKTIR

İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE) SON TREN

1. Pendik: 22:39

2. Yunus: 22:42

3. Kartal: 22:45

4. Başak: 22:47

5. Atalar: 22:49

6. Cevizli: 22:51

7. Maltepe: 22:54

8. Süreyya Plajı: 22:56

9. İdealtepe: 22:58

10. Küçükyalı: 23:00

11. Bostancı: 23:03

12. Suadiye: 23:05

13. Erenköy: 23:07

14. Göztepe: 23:10

15. Feneryolu: 23:12

16. Söğütlüçeşme: 23:15

17. Ayrılıkçeşmesi: 23:18

18. Üsküdar: 23:22

19. Sirkeci: 23:26

20. Yenikapı: 23:29

21. Kazlıçeşme: 23:33

22. Zeytinburnu: —

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