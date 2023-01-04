Marmaray son sefer saati ne zaman, saat kaçta seferler bitiyor?
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Marmaray ile gidecekleri yere Marmaray'la gidecekler Marmaray son sefer saati ne zaman, saat kaçta seferler bitiyor gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, Marmaray son sefer saati ne zaman, saat kaçta seferler bitiyor?
Gebze-Halkalı yönünde 06:05-22:50 arasında, Halkalı- Gebze yönünde 05:58-22:58 arasında 15 dakika aralıklarla ; Pendik- Ataköy yönünde 06:09-21:54 arasında, Ataköy- Pendik yönünde 06:09-20:39 arasında Pendik Zeytinburnu yönünde 20:54 / 22:39 arasında 8 dakika aralıklarla trenlerimiz çalışmaktadır. Marmaray son sefer saati ne zaman, saat kaçta seferler bitiyor?
MARMARAY SON SEFER SAATİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SEFERLER BİTİYOR?
Gebze-Halkalı yönünde 06:05-22:50 arasında, Halkalı- Gebze yönünde 05:58-22:58 arasında 15 dakika aralıklarla ; Pendik- Ataköy yönünde 06:09-21:54 arasında, Ataköy- Pendik yönünde 06:09-20:39 arasında Pendik Zeytinburnu yönünde 20:54 / 22:39 arasında 8 dakika aralıklarla trenlerimiz çalışmaktadır.
Her hafta cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde Halkalı-Gebze-Halkalı arasında Marmaray trenleri işletilmektedir.
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