Ramazan ayına özel Marmaray sefer saatlerine uzatılma yapıldı. Peki, Marmaray seferleri uzatıldı mı 2022? Ramazan ayında Marmaray gece saat kaça kadar açık olacak? Ramazan'da Marmaray açılış-kapanış saatleri ne zaman? Marmaray kaçta açılıyor? Marmaray kaçta kapanıyor?

MARMARAY SEFERLERİ UZATILDI MI 2022?

Ramazan ayı boyunca Marmaray seferleri, cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Marmaray seferleri, Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatıldı.

MARMARAY GEBZE İLK KALKIŞ SAAT KAÇTA?

Marmaray, sabah saatlerinde Gebze İstasyonu'ndan ilk tren saat 06:05'te son tren ise 22:50'de kalmaktadır. Halkalı İstasyonu'nda ise ilk tren 05:58 son tren ise 22:58'de hareket etmektedir. Sefer saatleri hafta içi ve hafta sonu aynıdır. Ayrıca Ramazan ayına özel Cuma ve Cumartesi günleri sefer saatleri gece 02:00'a kadar uzatılmıştır .

MARMARAY KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Toplam uzunluğu 76,6 km uzunluğu bulunan Marmaray'da Halkalı-Gebze arası toplamda 115 dakika sürmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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