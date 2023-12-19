Türkiye'nin en önemli ulaşım ağlarından biri olan Marmaray'ın seferleri neden durduruldu? Marmaray kullanıcıları ve vatandaşlar konuyla ilgili bilgi almak için yetkililerden açıklama bekliyor. Peki, Marmaray seferleri neden durduruldu? İşte detaylar...

Marmaray seferleri neden durduruldu? 19 Aralık Marmaray'da ne oldu?

Marmaray seferleri neden durduruldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından seferlerin neden iptal edildiği araştırılmaktadır. Arama motorlarında Marmaray seferleri başlayacak mı sorgulatılıyor. Peki, Marmaray seferleri neden durduruldu? Detaylar haberimizde...

MARMARAY SEFERLERİ NEDEN DURDURULDU?

Marmaray seferleri neden durduruldu merak konusu oldu. Olaya ilişkin Marmaray TCDD'nin resmi Twitter hesabından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Marmaray Suadiye istasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Erenköy-Maltepe arası tek hat işletildiğinden Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

MARMARAY SEFERLERİ BAŞLADI MI?

Marmaray Suadiye istasyonunda yaşanan olay sonrasında seferler gecikmeli olarak gerçekleşmiştir. Saat 10.49 itibariyle seferler normale döndüğü bildirilmiştir.