Marmaray seferleri durduruldu mu? SON DAKİKA! Marmaray seferleri iptal mi? Marmaray neden durdu?

Üsküdar'da Marmaray durağında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tren seferi durduruldu. Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. Peki, Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri iptal mi? Marmaray neden durdu?

Üsküdar Marmaray istasyonu neden durdu? Marmaray neden boşaltıldı?

Marmaray seferleri durduruldu mu? Üsküdar'da Marmaray durağında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tren seferi durduruldu. Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. Peki, Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri iptal mi? Marmaray neden durdu? İşte detaylar...

MARMARAY SEFERLERİ DURDURULDU MU?

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda tren seferleri durduruldu, yolcular ise acil durum anonsu geçilerek dışarı yönlendirildi. İstasyonda yapılan anonslarda, "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" denildi.

"PERONLARI TERK EDİN" ANONSU

İstasyonda ise "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldığı gözlendi.