Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'ten bu yana sever gerçekleştirilemiyor ve böylece Marmaray seferleri durduruldu mu? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Marmaray seferleri neden durduruldu?

Marmaray seferleri durduruldu mu? Sorusu, meydana gelen olayların ardından gün içerisinde birçok kişi tarafından araştırılıyor. Marmaray'da Üsküdar durağında bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Bu nedenle Marmaray seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Sorusu da gündemdeki yerini aldı ve seferler hakkında araştırmalar başladı. Peki, Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Marmaray seferleri neden durduruldu?

MARMARAY SEFERLERİ DURDURULDU MU?

Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Seferler Sirkeci-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor. Marmaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."