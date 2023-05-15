Marmaray Yenikapı'da intihar vakası! Marmaray seferleri durdu mu, arıza mı var? Marmaray neden yok, neden gelmiyor?
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Marmaray seferlerinde aksama yaşanmasının ardından Marmaray seferleri durdu mu, arıza mı var? Marmaray Yenikapı'da intihar vakası mı var? Marmaray neden gelmiyor? Marmaray'da arıza mı var? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı.
Marmaray seferleri durdu mu, arıza mı var? Marmaray Yenikapı'da intihar vakası mı var? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı.
MARMARAY SEFERLERİ DURDU MU, ARIZA MI VAR?
Yoğunluğuyla bilinen Marmaray'ın Yenikapı durağında meydana gelen intihar vakası nedeniyle Kazlıçeşme-Sirkeci arası seferler tek yön olarak devam ediyor.
Gelen bilgiler arasında Yenikapı durağında intihar vakası olduğu yer alıyor.
MARMARAY'DA İNTİHAR VAKASI MI VAR?
15.40 civarında meydana gelen durum hakkında resmi açıklama geldi. Marmaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır." denildi.