Marmaray Yenikapı'da intihar vakası! Marmaray seferleri durdu mu, arıza mı var? Marmaray neden yok, neden gelmiyor?

Marmaray seferlerinde aksama yaşanmasının ardından Marmaray seferleri durdu mu, arıza mı var? Marmaray Yenikapı'da intihar vakası mı var? Marmaray neden gelmiyor? Marmaray'da arıza mı var? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı.