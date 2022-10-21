Marmaray seferleri devam ediyor mu? SON DAKİKA Marmaray çalışıyor mu, sorun mu var?

Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen üzücü olayın ardından birçok Marmaray seferinde gecikme ve aksama söz konusu oldu. Bu nedenle birçok kişi Marmaray seferleri devam ediyor mu? Sorusunu merak ediyor. Birçok vatandaşı tedirgin eden olayın ardından Marmaray çalışıyor mu, sorun mu var? Soruları araştırılmaya başkandı. Peki, Marmaray seferleri devam ediyor mu? Marmaray çalışıyor mu, sorun mu var?

Marmaray seferleri devam ediyor mu? Sorusu birçok kişinin merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Gündeme gelen olay sebebi ile birçok vatandaş oldukça tedirgin ve üzücü bir şekilde Marmaray seferleri devam ediyor mu? Sorusunu merak ediyor. Bu haberimizde Marmaray seferleri devam ediyor mu? Sorusunu yanıtladık. Marmaray seferleri devam ediyor mu? Marmaray çalışıyor mu, sorun mu var? İşte Marmaray tarafından yapılan resmi açıklama!

MARMARAY SEFERLERİ DEVAM EDİYOR MU?

Saat 13:26 Civarında gerçekleşen olay ile birlikte Marmaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından açıklama gerçekleştirildi. İntihar olayının Yenikapı durağında yaşandığı bildirildi. Paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer verildi.

"Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir."