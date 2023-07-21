MARMARAY SAATLERİ 2023 | Marmaray saatleri uzatıldı mı? Marmaray saatleri hafta sonu 2023! Marmaray saatleri Üsküdar, Yenikapı, Söğütlüçeşme, Pendik!

İstanbul'un trafik yükünü önemli ölçüde azaltan raylı ulaşım sistemi Marmaray Anadolu ve Avrupa Yakası'nı birbirine bağlıyor. Toplamda 43 durağı ile Marmaray, şehrin trafiğini azaltıyor. Peki, Marmaray saatleri uzatıldı mı? Marmaray saatleri hafta sonu 2023! Marmaray saatleri Üsküdar, Yenikapı, Söğütlüçeşme, Pendik, Küçükçekmece! İşte detaylar…

İki yakayı birbirine bağlayan Marmaray İstanbul'un en önemli raylı ulaşım sistemlerinden bir tanesidir. Günde milyonlarca kişiyi taşıyan Marmaray'da Halkalı-Gebze arasında sefer düzenlenmektedir. Peki, Marmaray saatleri uzatıldı mı? Marmaray saatleri hafta sonu 2023! Marmaray saatleri Üsküdar, Yenikapı, Söğütlüçeşme, Pendik, Küçükçekmece!

MARMARAY SAATLERİ 2023

Marmaray saatleri, Halkalı-Gebze ve Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla, Ataköy-Pendik ve Ataköy arasında 8 dakika aralıklarla sefer yapmaktadırlar. Saat 21:00'den sonra Pendik'den kalkış yapan trenlerin son durağı Zeytinburnu, Gebzeden kalkanların son durağı ise Halkalı'dır. Hafta sonu saat 01:20'ye ilave seferler vardır.

MARMARAY SAATLERİ UZATILDI MI?

Marmaray saatleri özel günlerde uzatılabiliyor. İşte Marmaray hattının durakları arası seyahat süresi: