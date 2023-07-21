İstanbul'da yoğun olarak kullanılan Marmaray hakkında Marmaray neden çalışmıyor, gelmiyor? Marmaray'da arıza mı var, seferler durdu mu, sorularına yanıt aranıyor. Marmaray'da yaşanan duraksamanın sebebi araştırılıyor. İşte, detaylar

Marmaray neden çalışmıyor, gelmiyor sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yoğun olarak kullanılan toplu taşıma aracı olan Marmaray'da bazı seferlerin durması üzerine vatandaşlar Marmaray arıza mı var? sorusunu arattı. Sıklıkla kullanılan Marmaray'da oluşan duraksamanın sebebi merak edildi. Marmaray arıza mı var? Marmaray seferleri neden durdu? Marmaray'da ne oldu?

MARMARAY NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Marmaray'da son dönemde yaşanan intihar girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda saat 11.20'de meydana gelen intihar girişimi nedeniyle seferler tek hattan gecikmeli olarak yapılıyor.

SEERLER GECİKMELİ OLARAK YAPILIYOR

Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada "Saat 11.20'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.