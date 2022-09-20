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Marmaray seferleri neden durdu? Marmaray metrosunda arıza mı çıktı?

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İstanbul Marmaray metrosunda arıza mı çıktı ve Marmaray seferleri neden durdu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Marmaray metro duraklarında yoğunluk yaşanıyor. Peki, Marmaray metrosunda arıza mı çıktı? Marmaray seferleri neden durdu?

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İstanbul'da Marmaray duraklarında akşam iş çıkışı saatlerinde büyük yoğunluk oluşmaya başladı. Ardından, Marmaray metrosunda arıza mı çıktı ve Marmaray seferleri neden durdu soruları sosyal medyada gündem oluyor. Marmaray metrosunda arıza mı çıktı? Marmaray seferleri neden durdu? Detaylar haberimizdedir…

MARMARAY METROSUNDA ARIZA MI ÇIKTI?

Marmaray'da seferler çıkış saatine yakın tek seferli durdu. İstasyonlarda yoğunluk oluşurken, vatandaşlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. İstanbul'da Marmaray duraklarında akşam iş çıkışı saatlerinde büyük yoğunluk oluşmaya başladı. Seferlerin tek yönlü yapıldığını ifade eden vatandaşlar, tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

Marmaray metrosunda arıza mı çıktı? Marmaray seferleri neden durdu?

MARMARAY SEFERLERİ NEDEN DURDU?

Bazı vatandaşlar Bostancı'dan trenin durduğunu ve ilerlemediği aktarırken, diğer istasyonlardan görüntü paylaşan kullanıcılar ise dakikalarca trenin gelmediğini ve yoğunluk yaşandığını ifade ettiler.

Marmaray metrosunda arıza mı çıktı? Marmaray seferleri neden durdu?

Marmaray metrosunda arıza mı çıktı? Marmaray seferleri neden durdu?

Marmaray metrosunda arıza mı çıktı? Marmaray seferleri neden durdu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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