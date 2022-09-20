Marmaray metrosunda seferler arızadan dolayı durduruldu. Ardından, Marmaray metrosunda arıza giderildi mi ve Marmaray açıldı mı merak ediliyor. Peki, Marmaray metrosunda arıza giderildi mi? Marmaray metrosu açıldı mı?

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Marmaray duraklarında yaşanan yoğunluk, sosyal medyada gündem oldu. Marmaray metrosunda arıza giderildi mi ve Marmaray metrosu açıldı mı merak ediliyor. İstanbul'da Marmaray duraklarında akşam iş çıkışı saatlerinde büyük yoğunluk oluşmaya başladı. Marmaray metrosunda arıza giderildi mi? Marmaray metrosu açıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

MARMARAY METROSUNDA ARIZA GİDERİLDİ Mİ?

İstanbul'da Marmaray duraklarında akşam iş çıkışı saatlerinde büyük yoğunluk oluşmamaya başladı. Seferlerin tek yönlü yapıldığını ifade eden vatandaşlar, tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Bazı vatandaşlar Bostancı'dan trenin durduğunu ve ilerlemediği aktarırken, diğer istasyonlardan görüntü paylaşan kullanıcılar ise dakikalarca trenin gelmediğini ve yoğunluk yaşandığını ifade ettiler.

MARMARAY METROSU AÇILDI MI?

Marmaray'dan da söz konusu arızayla ilgili açıklama geldi. Seferlerin en kısa sürede normale döndürülmesi için çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Sayın yolcularımız enerji nakil hatlarımızda yaşanan aksaklık sebebiyle Erenköy-Maltepe arasında seferlerimiz gecikmeli yapılmaktadır. Bakım çalışmalarımız devam etmekte olup kısa süre içinde normale dönmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.