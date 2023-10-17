Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Marmaray, İzban ve Başkentrayın ücretsiz olma durumunu araştırıyor. Peki, Marmaray, İZBAN, Başkentray 29 Ekim'de ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kala toplu taşıma ücretsiz olacak mı sorusu gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 29 Ekim günü toplu taşımaların durumu açıklandı. Arama motorlarında Marmaray, Başkentray, İzban gibi toplu taşıma araçların ücretsiz olup olmayacağı sorgulatılıyor. Peki, Marmaray, İzban, Başkentray 29 Ekim'de ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma bedava mı? Detaylar haberimizde...

MARMARAY, İZBAN VE BAŞKENTRAY 29 EKİM'DE ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim'de Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim'de Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinin ücretsiz olması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.