Marmaray intiharı! SON DAKİKA! Marmaray'da intihar mı oldu? Marmaray'da kim intihar etti?

Marmaray'da intihar olayı yaşandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Olayla ilgili henüz net bilgiler yer almamakla birlikte Marmaray'da intihar mı oldu? Marmaray'da kim intihar etti? Merak ediliyor. İşte, Marmaray intiharı son dakika bilgileri...

Marmaray intiharı hangi durakta oldu? Marmaray intiharı nerede gerçekleşti? SON DAKİKA

Marmaray intiharı! Marmaray'da intihar olayı yaşandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Olayla ilgili henüz net bilgiler yer almamakla birlikte Marmaray'da intihar mı oldu? Marmaray'da kim intihar etti? Merak ediliyor. İşte, Marmaray intiharı son dakika bilgileri...

MARMARAY İNTİHARI

Sosyal medyada Marmaray'ın Yenikapı durağında intihar olayı yaşandığı iddia edildi.

MARMARAY'IN TWİTTER HESABINDAN AÇIKLAMA

Marmaray'ın resmi Twitter hesabından konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir.



